Власти Чехии пообещали «сжечь всё что можно» в случае отсутствия газа зимой

Если зимой отключат газ, власти Чехии «сожгут всё что можно», чтобы согреть людей и выработать электричество. Такое заявление во вторник, 21 июня, сделал уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка, сообщает портал Euractiv.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем всё что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — сказал он.

По его словам, Прага считает устранение зависимости Евросоюза (ЕС) от российских ископаемых видов топлива более значимой целью, чем «зеленый переход».

При этом Бартушка назвал происходящие события повторением «нефтяного шока 1973 года».

По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны ЕС может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты.

«Мы говорили с возможными поставщиками СПГ (сжиженный природный газ), и они все хотели долгосрочные контракты — 20 или 15 лет, но большинство из них (хотят) 20 лет», — сказал он.

Бартушка отметил, что в прошлом году Европейская комиссия неохотно заключала долгосрочные контракты, теперь исполнительная власть ЕС открыта для этого.

По словам уполномоченного кабмина, переход на новые источники энергии будет сложным и займет некоторое время.

В середине июня «Газпром» заявил о снижении поставок газа в Европу по «Северному потоку». Причиной стала остановка сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это связано с тем, что компания Siemens не вернула из ремонта турбины. Снижение поставок газа коснулось Германию, Австрию, Францию и Чехию.

О том, что зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа, эксперты и политики заявляли не раз на фоне принятых самим же Евросоюзом мер. Так, вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа.

По данным Bloomberg, Европа уже начала тратить припасенные на зиму запасы газа их хранилищ.

На фоне сокращения падения поставок 15 июня цены на газ в Европе превысили $1300 за тыс. куб. м впервые с конца апреля. В течение дня стоимость топлива выросла на 24,7%.

В Германии уже заговорили об отмене антироссийских санкций. Такой путь предложила член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз утвердил 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России. Тогда же президент России Владимир Путин отметил, что политика ЕС в энергетике недальновидна. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.