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Сквер Памяти раскулаченных благоустроят в одном из сел Томской области

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В Верхнекетском районе Томской области создадут сквер Памяти раскулаченных. Центр памяти спецпереселенцев в селе Палочка выиграл на эти цели президентский грант.

«Мы выиграли президентский грант на сумму 500 тыс. рублей на создание сквера Памяти раскулаченных. За год мы должны создать сквер — 30 июня 2023 года планируется открытие с приглашением гостей», — рассказала РИА «Томск» одна из создательниц центра, Ирина Янченко.

Под благоустройство выбран участок около здания Центра памяти спецпереселенцев. Согласно проекту, асфальт там заменят на плитку, высадят облепиху и яблони, установят стенды и скульптуру. Также на средства гранта планируется съездить за колбами с землей в 63 бийских поселка, откуда были родом спецпереселенцы.

При этом Янченко отметила, что центр нуждается в помощи, поскольку изготовление скульптуры активисты «уже не тянут». Она объяснила, что ранее у организации была договоренность с бийским скульптором о памятнике за 50 тыс. рублей, но в этом году он отказался от работы.

В 2022 году, несмотря на закрытие из-за сломанного зимой отопительного котла, Центр памяти посетили 100 человек, 40 из них — потомки спецпереселенцев.

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