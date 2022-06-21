Тигр вышел к работающему в поле трактористу в Приморье

В Приморском крае произошел очередной инцидент с амурским тигром. На этот раз хищник вышел к трактористу, который работал на поле недалеко от села Ивановка в Михайловском районе.

Тигр обнюхал территорию и медленно покинул поле, сообщает Vostokmedia.

За последнее время это далеко не первая встреча хищника с человеком в Приморском крае. В том же Михайловском районе неделю назад тигр вышел к селу Ляличи. Он побродил, посидел, а потом скрылся в лесу.

А за три дня до этого в селе Яковлевка Яковлевского муниципального района медведь напал на пятилетнего ребенка. Отбить девочку смогла ее бабушка, получив серьезные травмы.