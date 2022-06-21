Песков назвал казусом вопрос об объединении России и Южной Осетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на ошибочную постановку вопроса, который предполагалось вынести на референдум в Южной Осетии.

Участники волеизъявления должны были ответить на вопрос «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

«Мы же говорили, что там постановка вопроса — «об объединении», вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что при объединении двух стран появляется новое государственное образование. Он предложил коллегам из Южной Осетии определиться с более точной постановкой вопроса.

24 мая Песков уже комментировал готовящийся в Южной Осетии референдум. Он отметил, что для возможного вхождения республики в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

13 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о вхождении Южной Осетии в состав России на 17 июля. Однако сменивший его на посту главы республики Алан Гаглоев приостановил действие указа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что Москва считает здравым решение Южной Осетии приостановить действие указа о референдуме. Она добавила, что РФ готова к обсуждению с властями республики путей дальнейшей интеграции между государствами.

При этом то, что объединение Южной Осетии и России состоится, в республики «понимают все». Об этом 16 июня рассказал начальник информационно-аналитического управления парламента Южной Осетии Батрадз Харебов.