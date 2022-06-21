Опубликованы кадры обстрела ВСУ одного из районов Донецка

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал во вторник, 21 июня, кадры обстрела украинскими войсками Путиловки — района Донецка.

«Печально известная Путиловка. Сегодня ей достаются больше остальных районов. Но бьют не так активно, по сравнению с предыдущими днями. Интервалы между пролетами довольно большие, они обстреливают Донецк вальяжно, не спеша», — рассказал корреспондент.

На кадрах слышно, как разрываются снаряды. По словам журналиста, украинские боевики наносят удары с недалеко расположенных от города позиций.

Ранее во вторник стало известно о гибели мирного жителя в пожаре в Куйбышевском районе Донецка после обстрела ВСУ.

Также в ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 20 июня обстреляли территорию республики 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил в свою очередь, что украинские войска за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз. За этот период погибло 12 человек, 93 мирных жителя были ранены.

13 июня по сообщению представительства ДНР в СЦКК, Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта. Только за два часа украинские войска выпустили в сторону города более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. Донецк обстреливали целый день.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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