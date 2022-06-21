Путин назвал решение проблемы с жильем в России

Для того, чтобы решить проблему с жильем в России, нужны миллиарды квадратных метров, необходимо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы, такие, как стройка. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что надо искать возможности, чтобы не терять темпов строительства на фоне ограничений Запада и поддерживать отечественных производителей стройматериалов.

«Конечно, положение дел в строительстве в связи с санкциями осложнилось. Но мы вместе должны искать и находить возможности, чтобы не терять темпов развития этой ключевой отрасли, в том числе поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Наша задача довести их долю на нашем рынке до 95%», — сказал он на заседании президиума Госсовета.

Кроме того, Путин попросил правительство и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке.

Днем ранее Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

16 июня стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.