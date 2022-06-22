Ушел, но обязательно вернется

Возможно, единственным положительным моментом в затяжной борьбе человечества с коронавирусом является то, что на протяжении последних двух с половиной лет не случалось привычной для нас ежегодной вспышки заболеваемости гриппом. Меры социального дистанцирования, используемые для сдерживания ковида, оказались высоко эффективными и в плане сокращения распространения гриппа. К сожалению, это означает лишь одно: ближайшая после подобной передышки эпидемия гриппа может стать более тяжелой, чем предыдущие. Мы должны быть готовы к этому.

В некотором смысле иммунные ответы на ковид и грипп схожи. Относительно недавняя инфекция или вакцинация обеспечивают хорошую защиту от последующего заражения, но вскоре эта защита начинает ослабевать. Ранние повторные инфекции обычно протекают бессимптомно или относительно легко. Но чем больше времени проходит между выработкой иммунитета и новой встречей с вирусом, тем более серьезным может быть последующее заражение.

Подобные ситуации возникали и раньше в популяциях, живущих изолированно, например на отдаленных островах. Поскольку эти люди могут долго не болеть гриппом, то, когда они в конечном итоге сталкиваются с вирусом, возникает эпидемическая вспышка с более высокой смертностью. Таким образом, вполне вероятно, что меры по борьбе с ковидом, которые привели к значительному сокращению случаев гриппа за последние два с половиной года, снизят естественный иммунитет населения.

По сути, все мы с начала 2020 года живем более изолированно из-за поведенческих изменений и ограничений, принятых для замедления распространения коронавируса: ношение масок, социальное дистанцирование, удаленная работа и обучение, ограничение поездок и массовых мероприятий и т.д. Когда грипп вернется (а когда-нибудь это обязательно произойдет), он может найти больше, чем обычно, восприимчивых людей и вызвать более тяжелое заболевание, чем мы наблюдали в сезоны гриппа до пандемии ковида.

Однако нелегко предсказать, когда именно грипп вернется и насколько он будет опасен. В настоящее время уровень заболеваемости им в России все еще довольно низок, но это может быстро измениться, если вирус начнет распространяться.

К счастью, у нас есть безопасные и эффективные вакцины против гриппа, которые снижают как риск заражения, так и вероятность тяжело заболеть. Но эффективность работы вакцин меняется из года в год. Вирусы гриппа мутируют быстрее, чем «корона», а это означает, что каждый год циркулирует несколько новых штаммов.

Всемирная организация здравоохранения каждый год оценивает, какие штаммы доминировали зимой, и дает свои рекомендации, какие из них включать в вакцины против гриппа в преддверии следующего опасного сезона. Рекомендации создаются отдельно для северного и южного полушарий. Если не угадать с составом вакцины, не включить в нее какой-то доминирующий штамм, эффективность прививки становится ниже. Но с учетом того, что за последние два с половиной года заболеваемость гриппом была чрезвычайно низкой, предсказать, какие вирусы будут распространяться этой зимой, труднее, чем обычно. Выходит, помимо того, что мы потенциально более восприимчивы к гриппу, в этом году также существует более высокий, чем обычно, риск снижения эффективности вакцины.

Злую шутку может сыграть и восприятие населением низких показателей заболеваемости гриппом. Это может способствовать самоуспокоению и отказу от вакцинации. По-прежнему проблемой будет убедить людей, особенно молодежь и родителей, снова вакцинировать своих детей от чего-то другого, отличного от ковида. Я думаю, нам нужно уже сейчас начать готовиться к зиме с ковидом и гриппом и хорошо продумать программу вакцинации против этих инфекций.

Автор — заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора