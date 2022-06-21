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Украинские военные обстреляли из «Града» поселок Минеральное в ДНР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 21 июня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — населенный пункт. Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день в представительстве заявили, что украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. Ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок. Кроме того, повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

20 июня сообщалось, что четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела, совершенного украинскими войсками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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