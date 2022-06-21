Экс-гендиректору АО «Тамбовспецмаш» вынесли приговор за невыплату зарплаты

В Тамбовской области суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Тамбовспецмаш». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платы на 24 млн рублей.

Как сообщает СУ СКР по региону, в период с января 2019 по октябрь 2021 года заработную плату не получили 76 человек. Общая задолженность составила более 24 млн рублей, пишет ИА «ОнлайТамбов.ру».

По данным ведомства, невыплата зарплаты стала «следствием злоупотребления фигурантом должностными полномочиями». Гендиректор заключил с другой организацией, зарекомендовавшей себя недобросовестным контрагентом, договор, что привело к неисполнению госконтракта и ухудшению материального положения ОА «Тамбовспецмаш».

На имущество фирмы с целью возмещения ущерба был наложен арест.

Суд признал гендиректора виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Мужчину приговорили в двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.