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Британские железнодорожники начали крупнейшую за 30 лет забастовку

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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
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В Великобритании начинается крупнейшая за 30 лет забастовка на железных дорогах. Ее инициатором стал основной в королевстве профсоюз железнодорожных, морских и транспортных работников RMT. О планах бастовать сообщила пресс-служба профсоюза 18 июня.

Как отмечает «Газета.Ru», забастовка будет проходить через день: 21, 23 и 25 июня. Бастующие требуют повысить заработную плату, также они желают добиться от своего руководства отказа от «политики третирования сотрудников».

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«Мы призываем наших членов стоять твердо, поддерживать акцию, поднимать пикеты и демонстрировать свою готовность бороться за справедливость на рабочем месте», — говорится в сообщении.

RMT подчеркнул, что имеет мандат на проведение забастовки до Рождества.

Поводом для конфликта стало решение британского правительства сократить транспортный бюджет страны на £4 млрд: £2 млрд потеряла национальная сеть железных дорог, а еще £2 млрд — департамент транспорта Лондона. Власти ухудшили условия выхода железнодорожных работников на пенсию, при этом увеличив пенсионные взносы. А чтобы сэкономить, правительство сократило тысячи рабочих мест по всему сектору, говорится в заявлении RMT.

Отмечается, что в дни забастовок в рейс выйдет только каждый пятый поезд, а во многих районах Соединенного Королевства железнодорожное сообщение на этой неделе будет полностью приостановлено.

8 июня в Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене 360 рейсов. Персонал недоволен тяжелыми условиями труда, низкой зарплатой, отсутствием больничных и выходных. Больше всего жалоб поступило в адрес авиакомпании Ryanair. В общей сложности последствия забастовки ощутили на себе свыше 4 тыс. пассажиров.

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