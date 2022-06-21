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В Минпросвещения рассказали о процедуре поднятия флага в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: стандарт поднятия флага в школах направлен в регионы
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Стандарт процедуры поднятия флага в школах направлен в регионы. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Уже разослали соответствующий стандарт, подготовленный совместно с геральдическим советом при президенте Российской Федерации», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам министра, школы уже проводят поднятие и спуск государственного флага РФ в начале и конце учебной недели, для них процедура новинкой не станет.

Руководители школ смогут определять состав участников церемонии, это необязательно всегда будут все ученики, подчеркнул Кравцов.

«Если погода позволяет, то проводите церемонию в школьном дворе. Все очень просто», — добавил он.

По его словам, зимой детей на мороз никто не выгонит.

17 июня в интервью «Известиям» Кравцов рассказал, что школы смогут самостоятельно определять, как в новом учебном году будет проходить церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна. Это будет зависеть в том числе и от климатических условий.

Он подчеркнул, что с сентября в школах начнут проходить уроки «Разговоры о важном», позволяющие школьникам обсудить интересующие их вопросы. Не исключено, что в некоторых школах церемонию будут проводить в рамках этих уроков.

9 июня Министерство просвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. 27 мая в распоряжение журналистов попал документ кабмина РФ, в тексте которого говорится о планах правительства выделить российским регионам около 1 млрд рублей на закупку государственных символов для образовательных учреждений.

11 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, который показал, что абсолютное большинство россиян выступает за поднятие флага и исполнение гимна перед школьной учебной неделей.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной. Президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал эту идею.

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