ФСБ показала задержание мужчины за подготовку теракта на митинге под Владимиром
Сотрудники управления ФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. Кадры задержания ведомство опубликовало 21 июня.
Уточняется, что задержание и арест произошли в мае. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (Подготовка к совершению террористического акта).
На кадрах показаны силовики, которые выводят подозреваемого из служебной машины. Мужчину ведут под руки в здание.
Ранее в этот день стало известно, что ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Всего было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.