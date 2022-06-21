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ФСБ показала задержание мужчины за подготовку теракта на митинге под Владимиром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники управления ФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. Кадры задержания ведомство опубликовало 21 июня.

Уточняется, что задержание и арест произошли в мае. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (Подготовка к совершению террористического акта).

На кадрах показаны силовики, которые выводят подозреваемого из служебной машины. Мужчину ведут под руки в здание.

Ранее в этот день стало известно, что ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Всего было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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