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Минобороны отчиталось об ударе ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный у Одессы

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Вооруженные силы (ВС) России в ответ на провокации Киева уничтожили в районе Одессы крылатыми ракетами «Оникс» ангары с украинскими беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом 21 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — сказал он на брифинге.

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Представитель Минобороны РФ также рассказал, что на острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.

«Авиацией ВКС (воздушно-космических сил. — Ред.) России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области», — добавил он.

По словам Конашенкова, накануне вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить остров Змеиный. Он отметил, что все выпущенные по острову украинские средства поражения были уничтожены российскими зенитными комплексами «Панцирь» и «Тор».

Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, добавил представитель Минобороны РФ, имея в виду удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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