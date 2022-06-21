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Турецкое СМИ описало плюсы для страны от выхода из НАТО

Cumhuriyet: Турции следует покинуть НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Турция за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе не увидела ни одного преимущества, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в составе НАТО. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

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Анкаре следует закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства, считает автора статьи Мехмет Али Гуллер.

«Турция должна разорвать связи с НАТО», — подчеркнул он.

Гуллер отметил, что выход из Североатлантического альянса будет означать переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в «новый мир» через ШОС и БРИКС.

Также он высказал мнение, что выход из военного блока лишит Соединенные Штаты возможности контролировать политику Турции. В случае выхода Турции из НАТО вероятная граница альянса будет проходить по линии Греция — Эгейское море — Крит — Южный Кипр — Израиль, пишет Pravda.Ru. Эти изменения в первую очередь ударят по планам Вашингтона.

В этом случае Америка окончательно потеряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии. Также США придется отказаться от планов по превращению Черного моря в «озеро НАТО», передает НСН.

Накануне директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. Он добавил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

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