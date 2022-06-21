В Сербии ответили главе Еврокомиссии на призыв «выбрать сторону»

Глава МВД Сербии Александр Вулин отреагировал на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выбрать сторону в конфликте России и Украины. Его заявление приводится 21 июня на сайте ведомства.

«Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — заявил Вулин.

Министр отметил, что на протяжении всей своей истории Сербии приходилось отвечать на шантаж и ультиматумы других стран. Он напомнил, что дважды этим отличалась Германия, в результате чего миллионы сербов гибли в мировых войнах.

Ранее фон дер Ляйен заявила СМИ, что Сербии нужно определиться со своей внешней политикой и выбрать, чью сторону она разделяет.

«Мы хотим, чтобы Сербия была с нами, но для этого нам нужны четкие доказательства того, что эта страна разделяет наши ценности, такие как верховенство закона и демократия, а также то, что она отвергает российское вторжение», — заявила глава Еврокомиссии.

13 июня глава МИД Сербии Никола Селакович исключил введение санкций против России. Он отметил, что Белград не будет действовать против того, кто поддерживает его территориальную целостность. При этом из-за ограничений со стороны Евросоюза Сербия в конце года перестанет импортировать российскую нефть.

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. Так, 11 июня сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич проигнорировал требования немецкого канцлера Олафа Шольца поддержать антироссийские санкции. Он призвал страны ЕС учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения. При этом Вучич признал, что страна находится в сложном положении.