Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в Якутии

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после массового отравления детей в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Правоохранительные органы выясняют, какая продукция стала причиной отравления детей.

ИА SakhaNews уточняет, что накануне, 20 июня, 13 детей из пяти населенных пунктов Якутии приехали на национальный праздник Ысыах Олонхо в село Верхневилюйск. Они перекусили фастфудом в пунктах быстрого питания, после чего почувствовали себя плохо.

На симптомы отравления пожаловался и один взрослый. Восемь детей были госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас в медицинском учреждении проходят лечение семь человек, пишет ИА YakutiaMedia.

Следователям предстоит установить, кто был причастен к отравлению детей хот-догами.

В середине апреля почки 30 вахтовиков Эльгинского угольного месторождения обратились в больницу с отравлением в городе Нерюнгри в Якутии. По факту произошедшего организована прокурорская проверка.