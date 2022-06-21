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Самолет Санк-Петербург – Самара при посадке ушел на второй круг из-за сусликов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Самолету, следовавшему из Санкт-Петербурга, при заходе на посадку в Самаре пришлось уйти на второй круг из-за сусликов на полосе. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия» в Telegram-канале.

«В связи с миграцией сусликов при заходе на посадку рейса #6233 Санкт-Петербург – Самара по команде диспетчера командир воздушного судна выполнил уход на второй круг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посадка прошла в штатном режиме.

В 2019 году в Испании в аэропорту Майорки самолет после посадки не мог вырулить на стоянку из-за фламинго, который прогуливался по взлетно-посадочной полосе. В Сети умилились произошедшему, но отметили, что если бы птица оказалась в двигателе, всё могло закончиться плачевно. Фламинго улетел до того, как отдел охраны дикой природы предпринял какие-либо действия.

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