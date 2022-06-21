Грузовой поезд сбил молодого человека на Алтае

В Алтайском крае на перегоне Южный – Калманка грузовой поезд сбил молодого человека. Пострадавший госпитализирован, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

По данным ведомства, 19 июня грузовой состав сбил 19-летнего жителя поселка Ягодное города Барнаула, который переходил пути в непредусмотренном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако пешеход не отреагировал. Наезда избежать не удалось, пишет altapress.ru.

Молодой человек был госпитализирован в больницу краевого центра. Медики диагностировали у него травмы различной степени тяжести и алкогольное опьянение.

По факту произошедшего сотрудники Алтайского ЛУ МВД России и Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР организовали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

13 июня в Тюменской области грузовой поезд сбил мужчину-пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами.