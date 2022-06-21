Словения передала Украине 35 югославских БМП М-80

Словения отправила на Украину 35 боевых машин пехоты (БМП) М80А югославского производства. Об этом 21 июня заявил министр обороны страны Марьян Шарец.

«Мы передали в дар Украине БМП, 35 таких машин с орудием калибра 20 мм», — приводит его слова 24ur.com.

Издание сообщило, что 20 июня БМП были отправлены из Словении. Их прибытие на запад Украины ожидается на следующий день. Техника была отправлена железнодорожным транспортом в объезд Венгрии, что сказалось на сроках передачи военной помощи.

Взамен Словения получит от США кредит на покупку техники, превышающий стоимость сделанного Украине пожертвования.

БМП М80А производились Югославией около 40 лет назад. Ее активно применяли во время югославских войн разные стороны конфликта. Одна машина рассчитана на трех членов экипажа и семерых бойцов.

21 июня Германия опубликовала список переданного Украине оружия и план дальнейших поставок. В частности, ФРГ направит 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику в связи с медленными поставками вооружения.

Накануне военный эксперт и бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер заявил, что поставленное Украине вооружение и боеприпасы будут уничтожены Россией либо захвачены. Офицер отметил, что американские налогоплательщики лишатся миллиардов долларов из-за решения оказать военную помощь другой стране.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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