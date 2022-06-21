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Секретарь Совбеза Патрушев пообещал жесткий ответ России на блокаду Калининграда Литвой

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Россия в скором времени ответит на запрет с литовской стороны транзита перечня товаров в Калининградскую область. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 21 июня.

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«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже», — высказался он во время регионального совещания по актуальным вопросам безопасности.

Патрушев обратил внимание на то, что Вильнюсом были нарушены нормы международного права. Россия в настоящее время занимается проработкой ответных мер, в том числе и в межведомственном формате. Дальнейшие шаги Москвы негативно скажутся на уровне жизни Литвы, предрек секретарь Совбеза.

Визит Патрушева в Калининградский регион был запланирован еще до введения Литвой запрета на транзит в область и не связан напрямую с этими событиями.

Днем ранее посол Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер заявил, что Литва не принимает односторонних мер в отношении Российской Федерации, а выполняет санкции ЕС. Решать вопрос с транзитными ограничениями в Калининград необходимо дипломатическим путем, считает посол.

20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». РФ на протяжении нескольких дней проанализирует ситуацию, после чего примет взвешенное решение об ответных мерах.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции объединения. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

Тогда же член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. По предварительным оценкам, под запрет попадут порядка 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами.

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