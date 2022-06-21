Пожар в Охинском лесничестве на Сахалине удалось локализовать

На Сахалине в Охинском лесничестве произошел крупный пожар. Возгорание обнаружили накануне, 20 июня, на площади 2,5 га.

В первой половине дня в районе стоял густой туман, что значительно затрудняло действия пожарных. К 15 часам возгорание удалось локализовать на площади 30 га, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на агентство лесного и охотничьего хозяйства.

В тушении задействовано 13 лесных пожарных, шесть парашютистов парашютно-десантной службы Сахалинской авиабазы. Привлекли бульдозер, вездеход, две пожарные машины. Горит кедровый стланик, багульник, ягель.

Ранее в Охинском лесничестве уже ликвидировали крупное возгорание. Его площадь превысила 3,1 тыс. га. Работы по ликвидации горения осложнялись сильным порывистым ветром. Кроме того, огонь распространялся по кедровому стланику, ягелю и зарослям багульника, которые богаты эфирными маслами и подвержены быстрому горению.