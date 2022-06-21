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В новостройках покупают 60% жилья с субсидированной ипотекой от застройщиков

Региональная ассоциация оценщиков: в новостройках покупают порядка 60% жилья с субсидированной ипотекой от застройщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Порядка 60% от доли всех сделок по покупке квартир в новостройках осуществляются с применением субсидированной ипотеки от застройщиков. Об этом «Известиям» рассказал президент саморегулируемой организации (СРО) «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков во вторник, 21 июня.

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По его словам, падение платежеспособного спроса на рынке первичной недвижимости заставляет девелоперов искать новые механизмы для поддержания продаж. Ряд застройщиков предложили существенные скидки до 20% при условии стопроцентной оплаты. Однако большинство компаний сфокусировались на разработке собственных программ ипотечного кредитования.

«Сегодня квартиры и апартаменты с использованием субсидированной ипотеки от застройщиков можно приобрести практически во всех крупных проектах Московского региона. Это сегодня наиболее действенный инструмент стимулирования спроса на рынке первичной недвижимости. Наибольший интерес покупатели проявляют к ипотечным программам, в которых инвесторы субсидируют ставку, вплоть до уровня 0,01%. Если ранее такое преимущество распространялось на краткосрочный период действия договора — в районе полугода, то сегодня на рынке есть предложения о субсидировании ставки на протяжении 15–20–30 лет», — рассказал Кулаков.

Учитывая, что цены на новостройки высокие, а количество договоров на долевое строительство в Москве и области сократилось в диапазоне 40–55%, застройщики вынуждены создавать условия для формирования спроса как минимум для реализации уже готовых объектов, отметил Кулаков. По его словам, при этом они не снижают цены, а привлекают внимание потенциальных покупателей выгодными предложениями и акциями.

Такая тенденция, по словам эксперта, сохранится как минимум до конца года — то есть периода, когда будут реализованы все завершенные за последний период новостройки.

15 июня эксперты компании Nikoliers заявили «Известиям», что после снижения Банком России ключевой ставки ипотека при покупке квартир комфорт-класса может побить очередной рекорд и вырасти до 90%. В мае доля ипотеки при покупке жилья комфорт-класса составила 81%, что на 14 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в апреле. В целом по рынку доля кредитов на покупку жилья составила 74%.

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