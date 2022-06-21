В новостройках покупают 60% жилья с субсидированной ипотекой от застройщиков

Порядка 60% от доли всех сделок по покупке квартир в новостройках осуществляются с применением субсидированной ипотеки от застройщиков. Об этом «Известиям» рассказал президент саморегулируемой организации (СРО) «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков во вторник, 21 июня.

По его словам, падение платежеспособного спроса на рынке первичной недвижимости заставляет девелоперов искать новые механизмы для поддержания продаж. Ряд застройщиков предложили существенные скидки до 20% при условии стопроцентной оплаты. Однако большинство компаний сфокусировались на разработке собственных программ ипотечного кредитования.

«Сегодня квартиры и апартаменты с использованием субсидированной ипотеки от застройщиков можно приобрести практически во всех крупных проектах Московского региона. Это сегодня наиболее действенный инструмент стимулирования спроса на рынке первичной недвижимости. Наибольший интерес покупатели проявляют к ипотечным программам, в которых инвесторы субсидируют ставку, вплоть до уровня 0,01%. Если ранее такое преимущество распространялось на краткосрочный период действия договора — в районе полугода, то сегодня на рынке есть предложения о субсидировании ставки на протяжении 15–20–30 лет», — рассказал Кулаков.

Учитывая, что цены на новостройки высокие, а количество договоров на долевое строительство в Москве и области сократилось в диапазоне 40–55%, застройщики вынуждены создавать условия для формирования спроса как минимум для реализации уже готовых объектов, отметил Кулаков. По его словам, при этом они не снижают цены, а привлекают внимание потенциальных покупателей выгодными предложениями и акциями.

Такая тенденция, по словам эксперта, сохранится как минимум до конца года — то есть периода, когда будут реализованы все завершенные за последний период новостройки.

15 июня эксперты компании Nikoliers заявили «Известиям», что после снижения Банком России ключевой ставки ипотека при покупке квартир комфорт-класса может побить очередной рекорд и вырасти до 90%. В мае доля ипотеки при покупке жилья комфорт-класса составила 81%, что на 14 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в апреле. В целом по рынку доля кредитов на покупку жилья составила 74%.