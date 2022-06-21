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Ремонт горевшей пятиэтажки в центре Липецка завершат до конца недели

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В Липецке до конца недели планируют завершить ремонт горевшей на улице Зегеля пятиэтажки. Об этом гендиректор регионального Фонда капремонта Виктор Петров рассказал на комиссии по ЖКХ во вторник, 21 июня.

На сегодняшний день уничтоженная огнем кровля восстановлена на 95%. Также подрядчик привел в порядок все инженерные сети и системы водоснабжения. Сейчас они находятся в рабочем состоянии.

«Работы были закончены в течение двух недель, так как мы понимали, что это система жизнеобеспечения дома», — цитирует Петрова LipetskMedia.

Кроме того, рабочие восстановили парапеты, вентиляционные шахты и ограждения балконов. Осталось установить колпаки на вентиляционных шахтах. Полностью завершить работы и сдать объект планируется до конца текущей недели.

7 мая в пятиэтажке на улице Зегеля, 28 произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. Из дома эвакуировали 40 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Материальную помощь владельцам поврежденных квартир оказывает региональное управление социальной политики.

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