Экономист предрек резкое падение цен на нефть из-за рецессии в мировой экономике

Цены на нефть в течение нескольких месяцев могут резко упасть из-за грядущей рецессии в мировой экономике. Такое развитие событий допустил во вторник, 21 июня, экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских.

По словам эксперта, России не стоит делать ставки на текущую дорогую нефть при небольших объемах поставок.

«Если расклады по газу сегодня достаточно однозначные — европейский рынок не может обойтись без российского энергоносителя, — то с нефтью всё намного сложнее», — отметил аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

Подлевских рассказал, что этот рынок намного более глобальный, отсутствие поставок из одного региона быстро замещается поставками из другого, и выпадение России из этой схемы не так критично для цен, особенно в случае европейских рынков.

Экономист считает, что текущая динамика цен обусловлена жесткой позицией ОПЕК+ по сохранению действующих объемов добычи, что стало причиной попыток Евросоюза смягчить ограничения на поставки из России. При этом он высказал мнение, что дорогая нефть невыгодна и для самой России: более оптимальными были бы стабильные цены, которые допускают долгосрочное планирование объемов добычи.

«Специфика тут такова, что при добыче нефти крайне важно иметь горизонт планирования, в некоторых случаях даже до 10 лет, в противном случае есть риск столкнуться с большими сложностями. Например, долгий простой действующих скважин будет означать то, что в будущем они просто не заработают. Либо понадобятся огромные вложения для возобновления объемов добычи», — объяснил экономист. Он назвал это главной проблемой, которой могут грозить дальнейшие ограничения.

Также аналитик отметил, что происходящий рост цен вполне логичен. Перспективы сокращения объемов поставок приводят к удорожанию нефти. При этом Подлевских подчеркнул, что Россия поставляет лишь единицы миллионов баррелей на мировой рынок при общем объеме потребления в 100 млн.

«Мы не знаем, какими завтра окажутся цены. А с учетом того что в ближайшие месяцы можно ожидать падения мировой экономики в рецессию, этот вопрос кажется еще более неприятным и сложным», — сказал эксперт.

Ранее, 18 июня, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что власти США призывают производителей нефти и газа по всему миру, в том числе Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), нарастить добычу, чтобы сбить рекордные цены на топливо, передает RT.

2 июня члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков рассказал «Известиям», что Саудовская Аравия в качестве члена ОПЕК пошла лишь на незначительное увеличение объема добычи нефти для того, чтобы немного успокоить США, так как американцы больше других «страдают» от высоких цен на энергоносители. По его словам, еще одной причиной стало желание Саудовской Аравии снизить влияние на себя и соответствующие риски со стороны Вашингтона в ходе идущего изменения мироустройства и повышения роли Эр-Рияда в нем.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель. В Москве отмечали, что не в обиде на решения ЕС по снижению импорта российских энергоресурсов, так как высокие цены компенсируют потерю экспортируемых из РФ на европейское направление объемов.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.