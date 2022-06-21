Продажи автобусов в России выросли на 19,5% по итогам пяти месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом. Об этом 21 июня сообщает агентство НАПИ/Russian Automotive Market Research.

С января по май было продано 5,5 тыс. новых автобусов, в прошлом году — 4,6 тыс. Отмечается, что существенный рост продаж произошел за счет рекордных показателей в феврале и марте. В апреле рынок новых автобусов сократился, добавили в агентстве.

Ранее в этот день сообщалось, что в 2022 году 10% россиян собираются взять автокредит. В мае банки зафиксировали скачок спроса на автокредиты. Объем займов на покупку машин в прошлом месяце увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей.

Согласно оценке гендиректора бюро кредитных историй Олега Лагуткина, в ближайшее время спрос может составить примерно 50% от показателей 2021 года, то есть объем выдач не превысит 45–55 млрд рублей в месяц.