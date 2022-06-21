LIFE DOC выпускает серию документальных фильмов «Важные десятилетия» о значимых и неочевидных вехах новейшей истории России

Первый фильм «Эффект Цоя» вышел 21 июня 2022 года, в день рождения легендарного исполнителя, во всех социальных сетях LIFE.

Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Проект «Важные десятилетия», расскажет о значимых событиях из сферы культуры, науки, политики и экономики, которые сделали нашу страну такой, какой мы знаем ее сегодня. В цикл документальных фильмов входят: «Эффект Цоя», «Выжить на полюсе холода», «Россия. 20 лет спустя», «Ваучерная приватизация», «Жила России. Северный морской путь».

Первая серия. Документальный фильм «Эффект Цоя» покажет с нетривиальной точки зрения масштаб личности Виктора Цоя, настоящего героя наших дней. За свою недолгую жизнь он породил такое невероятное количество химических реакций в обществе, что многие из них происходят и сегодня. Поводом для гордости, безусловно, является и беспримерный героизм исследователей полярной станции «Восток», которые даже в самых экстремальных условиях остались на своем посту ради защиты национальных интересов. Спустя десятилетия почетную эстафету у полярников перехватывают работники Северного морского пути, которые в тяжелейших условиях обеспечивают работу кратчайшего водного пути из Западного полушария в Восточное. И, наконец, фильм «Россия. 20 лет спустя» на примере конкретных решенных проблем покажет, что жизнь в нашей стране меняется в лучшую сторону и Россия не свернет с пути стабильного развития.

Вторая серия. Фильм «Выжить на полюсе холода» расскажет о событии 40-летней давности, когда во время экспедиции на станции «Восток» случился пожар. Двадцать ученых на девять месяцев остались без электричества, тепла и связи посреди Антарктиды.

Третья серия. Фильм «Россия. 20 лет спустя». За этот небольшой исторический промежуток времени изменилось многое: что-то — благодаря цифровым технологиям, но в основном — благодаря людям и событиям, которые происходили в нашей стране. Какие проблемы и вызовы беспокоили Россию и ее граждан в начале века, на каком уровне была жизнь тогда и как наша страна изменилась за эти два десятка лет?

Четвертая серия выйдет под названием «Ваучерная приватизация», в которой речь пойдёт о важном периоде времени 30-летней давности, когда самая знаковая бумажка того времени обесценилась до двух бутылок водки. Кто они — идеологи приватизации? Как им удалось убедить народ в том, что каждый может стать бизнесменом? Что помнят о ваучерах их владельцы, жившие в эпоху разрухи, голода, недоверия и надежд? И был ли у приватизации хотя бы малейший шанс на успех?

Заключительная, пятая серия. Фильм «Жила России». Посвящен архиважной транспортной магистрали для России. Не все понимают это, но от её работы зависит комфорт и привычный быт каждого из нас. Как СМП влияет на жизнь простых людей. Про первую навигацию, заполярный фронт и северный завоз. Как Россия развивает СМП, ведь теперь это важнейший путь мирового судоходства, стоящий в одном ряду с Босфором, Панамским каналом и т.д. Фильм о том, как Северный морской путь вдохнул жизнь в практически безжизненные территории Крайнего Севера и как СМП меняет жизнь каждого из нас.