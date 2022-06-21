Мальчик-подросток утонул на новом городском пляже в Саратове

Причиной гибели подростка на новом пляже в Саратове стали шалость и неумение плавать. Об этом заявил руководитель регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Трагедия произошла накануне вечером, 20 июня, на новом пляже. В 17:27 в службу «112» поступила информация о тонувших в воде 15-летнем мальчике и 14-летней девочке.

«Подростки играли в воде, залезали друг другу на плечи и прыгали. В какой-то момент оказались на глубине. Оба не умели плавать. Девочку вытащили очевидцы. Матрос-спасатель нырял за мальчиком, но найти его смог только водолаз», — рассказал Юрин.

Девочку-подростка госпитализировали. Сейчас она идет на поправку, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Глава профильного управления в очередной раз призвал саратовцев учить детей плавать, разговаривать с ними и объяснять, почему игры в воде опасны. Он подчеркнул, что детей нельзя оставлять без присмотра, а главное правило: на одного ребенка — один взрослый.

20 июня в карьере Сортировочный в Комсомольске-на-Амуре утонул 17-летний подросток. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.