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Роспотребнадзор предупредил об опасности несвежей рыбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Употребление несвежей рыбы может спровоцировать описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Роспотребнадзор.

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Эксперты отмечают, что паразитарное заболевание описторхоз чаще всего передается через зараженную пресноводную рыбу. В 2021 году было зарегистрировано 8908 случаев вируса, однако показатель оказался на 10% ниже, чем в 2020 году, уточняет 78.ru.

Заболеваемость описторхозом и другими подобными вирусами связана с тем, что рыбу чаще всего готовят в домашних условиях. Также увеличились число рыбаков-любителей и продажа продукта на несанкционированных рынках.

В Роспотребнадзоре порекомендовали варить рыбу не меньше чем 15 минут с момента закипания, жарить в течение как минимум 20 минут в распластанном виде, а при засолке оставлять мелкую рыбу в рассоле на 14 дней, а крупную — на 30 суток, с добавлением 2 кг соли на каждые 10 кг рыбы.

Ранее в этот день врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что лучше всего не сочетать мясо с макаронами, картофелем и белым рисом. Она пояснила, что в этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала. Если употреблять их с мясом, то оно будет хуже перевариваться.

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