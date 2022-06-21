Аномальную жару прогнозируют в Челябинской области

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об аномальной жаре. Местами температура воздуха достигнет +33 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, повышение температуры ожидается 23 июня. Воздух прогреется до +26…+31 градуса. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, пишет ИА «Ура.ру».

24 июня температура воздуха немного снизится, ожидается +23…+28 градусов. Однако на юге Челябинской области вероятна жара до +33 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание и дожди в Крыму 22 июня. По территории полуострова пройдет холодный фронтальный раздел. До конца недели вероятны грозы, ветер усилится до 15–20 м/с. Столбики термометров вновь начнут расти в субботу.