Патрушев заявил о пресечении идей создания в Калининграде «немецкой автономии»

В Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения проекта создания в регионе так называемой немецкой автономии. Об этом 21 июня в ходе совещания заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии», — отметил он.

На Северо-Западе России пресечена деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций. Они финансировались из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.

«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», — добавил Патрушев.

Ранее в ходе совещания он заявил, что Россия в ближайшее время ответит на ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. По его словам, Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате. Ответ России окажет негативное влияние на жителей Литвы.

Поездка Патрушева в Калининградскую область была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями. Политик уже лично встретился с губернатором региона Антоном Алихановым.

Ранее 21 июня посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции ЕС. Решать вопрос с транзитными ограничениями в Калининград необходимо дипломатическим путем, считает посол.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». Он отметил проработку Москвой ответа на действия Литвы.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции объединения. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

Тогда же член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.