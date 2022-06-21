Банк непрофильных активов «Траст» на ПМЭФ заключил соглашения о развитии своих предприятий

Петербургский международный экономический форум «востребованная площадка для поиска партнеров». Об этом заявил президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

«Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей», — отметил он.

«Траст» второй год подряд выступил партнером форума, в этом году он прошел с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.

На деловой площадке Объединенная вагонная компания (ОВК), находящаяся под управлением «Траста», заключила соглашения о поставке двум заказчикам вагонов на общую сумму 20 млрд рублей. Договоренности были достигнуты с «Уральским горнопромышленным холдингом» и компанией «Уралхим». Контракты предусматривают поставку в течение трех лет почти 6,5 тыс. вагонов и хопперов. Техника будет перевозить уголь и минеральные удобрения.

Кроме того, на ПМЭФ «Траст» договорился о сотрудничестве с властями Башкирии при реализации федеральных, отраслевых и региональных проектов в агропромышленном комплексе региона. В частности, стороны будут развивать птицеводческое направление: работать над увеличением объемов и ассортимента продукции из мяса птицы.

Под управлением «Траста» находится крупнейший в Башкирии агропромышленный холдинг — группа компаний «Русское Зерно Уфа», в которую входят производители мяса птицы, товарного яйца и продукции глубокой переработки.

У банка уже есть совместные проекты с правительством республики — строительство очистных сооружений на предприятии «Турбаслинский бройлер».

Банк непрофильных активов «Траст» основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность направлена на управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.