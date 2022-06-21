В Совфеде назвали транзитную блокаду Калининграда средневековым методом

Решение Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград является средневековым методом. Об этом член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил во вторник, 21 июня.

При этом Россия, несмотря на сложность взаимоотношений стран, будет отвечать на действия Литвы дипломатическими методами. Сенатор отметил, что Литве будут указывать на неправильность принятого решения. Он подчеркнул, что есть и другие способы влияния на ситуацию.

«У нас есть возможность серьезного экономического воздействия на Литву: фактически мы можем сделать все, чтобы прекратить транзит груза через их территорию, и они понесут очень большие убытки от этого. Хотя это страна небольшая и готова быть на содержании Европы, при этом выполняя роль моськи, которая лает на слона. Понятное дело, что если возникнет какая-то серьезная угроза для жизнедеятельности Калининградской области, то действия могут быть самыми жесткими», — сказал Цеков в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день Россия выразила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру и потребовала немедленно возобновить транзит в Калининград, сообщает телеканал «360». В противном случае Москва предпримет ответные меры, заявили в МИД РФ.

Дипломат заверил, что Литва не предпринимала односторонних мер, а выполняет санкции ЕС. Эдерер считает, что блокады Калининграда нет и несанкционные товары якобы продолжают поступать в регион.

Ранее, 21 июня, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил Литву о серьезном ответе Москвы на блокировку Калининграда. Он подчеркнул, что ответ последует в ближайшее время и жители Литвы ощутят на себе последствия этих мер. Об этом Патрушев заявил на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в Калининграде, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли: продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Отмечалось, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.