Путин заверил в преодолении Россией периода испытаний

Россия всегда проходила через испытания, в истории страны не было времени, когда чувствовалось, что можно ничего не делать. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать», — сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам президента, в настоящее время РФ также проходит череду испытаний, есть ограничения, но они будут преодолеваться.

«Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда», — добавил Путин.

Президент отметил, что не бывает ситуации, когда «кого-то привели к искомому результату под ручки» и он бы эффективно распорядился полученным.

«Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий», — напомнил выпускникам верховный главнокомандующий.

Путин в своей речи также рассказал, что российские военные отстаивают право страны на суверенное развитие. Президент отметил мужество и профессионализм защитников Донбасса, участвующих в специальной военной операции. Кроме того он объявил, что ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство уже в конце этого года.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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