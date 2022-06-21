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Путин заверил в преодолении Россией периода испытаний

Путин: в истории России не было времени, когда мы чувствовали, что можно ничего не делать
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Alexei Nikolsky
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Россия всегда проходила через испытания, в истории страны не было времени, когда чувствовалось, что можно ничего не делать. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать», — сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам президента, в настоящее время РФ также проходит череду испытаний, есть ограничения, но они будут преодолеваться.

«Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда», — добавил Путин.

Президент отметил, что не бывает ситуации, когда «кого-то привели к искомому результату под ручки» и он бы эффективно распорядился полученным.

«Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий», — напомнил выпускникам верховный главнокомандующий.

Путин в своей речи также рассказал, что российские военные отстаивают право страны на суверенное развитие. Президент отметил мужество и профессионализм защитников Донбасса, участвующих в специальной военной операции. Кроме того он объявил, что ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство уже в конце этого года.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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