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С территории Украины удалось вернуть 47 российских водителей

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия обменяла украинских водителей на 47 водителей российских автотранспортных компаний, их удалось вернуть в РФ. Об этом рассказал в ходе выступления на общем собрании членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) ее президент, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев во вторник, 21 июня.

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«47 человек обменяли в обмен на украинских водителей. Скажу честно, украинские водители отказались ехать на Украину, они говорили, что попадем или в тюрьму, или на войну […] Мудрость российская победила», — сказал Москвичев.

Он добавил, что по состоянию на февраль 2022 года, когда началась специальная операция в Донбассе, на украинской территории находилось 180 автопоездов российских автотранспортных компаний и 185 российских водителей.

В начале июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала об итогах работы по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечении прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) и Украины. Она сказала, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами, они обеспечены всеми гуманитарными потребностями.

Москалькова отмечала, что с момента начала операции на нарушение прав человека украинскими властями жаловались более 3 тыс. граждан. Над такого рода заявлениями ведется работа совместно с Минобороны РФ и МЧС.

Гражданские лица, находящиеся на Украине с момента начала спецоперации и не имеющие возможности вернуться в Россию, такие как дальнобойщики, моряки и другие выполнявшие рабочие отношения, благодаря обращению постепенно уезжают домой, подчеркивала Москалькова.

По ее словам, в результате принятых мер восстановлены права по 875 подозреваемым, обвиняемым, осужденным.

12 мая омбудсмен по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ЛДНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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