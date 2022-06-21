Песков поприветствовал передачу Муратовым денег на помощь детям с Украины

Любая помощь беженцам, тем более детям, может только приветствоваться. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль, чтобы перечислить вырученные деньги в фонд ЮНИСЕФ для помощи детям-беженцам с Украины.

«Очень много людей помогает, я могу говорить в данном случае за Россию, беженцам, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше, и люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно если это касается детей, может только приветствоваться. Но, повторю, речь идет о многих людях, едином порыве», — сказал он журналистам.

Накануне нобелевская медаль Муратова была продана на аукционе в США за $103,5 млн. Главред «Новой газеты» призвал людей со всего мира присоединиться к флешмобу и выставлять на торги свои реликвии, чтобы помочь другим.

О намерении продать свою медаль Муратов заявил в марте 2022 года.

Лауреатом Нобелевской премии мира он стал в октябре 2021 года, получив награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Муратов разделил приз с филиппинской журналисткой Марией Ресса.