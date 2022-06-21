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В Кремле прокомментировали вопрос возобновления переговоров России и Украины

Песков: попыток возобновить переговоры после визита Шольца, Макрона и Драги на Украину не было
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом 21 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Нет, не было (попыток предложить возобновление переговоров. — Ред.)», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее, 16 июня, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев. Политики поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву самолеты и танки.

6 июня первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что не видит перспективы возобновления переговоров в ближайшее время.

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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