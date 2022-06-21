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Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров

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Минэкономразвития Калининградской области во вторник, 21 июня, опубликовало список товаров, которые запрещены к провозу через Литву в Калининград.

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В списке оказались металлопродукция, арматура, сварные трубы и листы с металлическим покрытием, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, фаянсовая, керамическая или каменная посуда, бытовая техника дороже €750, звукозаписывающая аппаратура дороже €1 тыс. и музыкальные инструменты дороже €1,5 тыс., реактивное топливо и присадки к нему, товары для авиационной или космической промышленности, технологические установки для сжижения природного газа.

Этот перечень обошли стороной икра, удобрения, этиловый спирт, потому что эмбарго не распространяется на исполнение заключенных до 9 апреля договоров до 10 июля. Нефть и нефтепродукты также смогут попасть под запрет лишь в декабре.

18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы, его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций западных государств. По предварительным оценкам под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня глава временную поверенную в литовских делах Виргинию Умбрасене вызвали в Министерство иностранных дел РФ, где ей был заявлен протест. В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций и подчеркнули, что если в скором времени грузовой транзит между Калининградской областью и другой частью России через Литву не будет полноценно восстановлен, то РФ имеет право защитить свои национальные интересы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он дополнил, что Российская Федерация за несколько дней проанализирует ситуацию и только потом примет какое-либо решение об ответных мерах.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении Евросоюза, где имеются ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал заявление, что блокады Калининграда нет, а Литва только выполняет санкции Европейски союза. Он обратил внимание на то, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и остальными регионами РФ продолжаются. Остановлены лишь перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию Евросоюза запрещен.

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