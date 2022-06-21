Почти 800 жителей Волгоградской области пострадали от укусов клещей

В Волгоградской области с начала сезона зарегистрировано 775 случаев укусов клещей. Жителям региона напоминают, что вредители могут переносить опасные инфекции.

По данным Роспотребнадзора, пока количество обращений волгоградцев к медикам не превышает средние многолетние значения. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». На текущий момент лабораторно подтвержден один случай заражения крымской геморрагической лихорадкой.

Более ранние исследования показали, что клещи в Волгоградской области также переносят КУ-лихорадку и туляремию.

В Новосибирской области с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 9,3 тыс. человек. Активность вредителей превысила средние показатели на 7%. По данным медиков, как минимум два человека скончались после укусов клещей.