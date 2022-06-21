Юрист оценил отмену НДФЛ на выплаты работникам сферы обслуживания при увольнении

Предложенное Минфином России освобождение от НДФЛ выплат работников при увольнении за неиспользованный отпуск, а также выходного пособия, среднего заработка за второй и третий месяцы после увольнения направлено на уменьшение налоговой нагрузки на работников предприятий в сфере обслуживания, закрывающих свои филиалы. Об этом заявил «Известиям» юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров «Юридической группы Совет» Тимур Фатыхов во вторник, 21 июня.

«Данное новшество является социальной мерой защиты в условиях высокой инфляции и по большей части направлена на уменьшение налоговой нагрузки на работников предприятий в сфере обслуживания, активно закрывающих свои филиалы», — сказал юрист.

Однако, как и любое нововведение в налоговое законодательство, оно открывает простор для разного рода схем со стороны малого и среднего бизнеса. Например, предприниматели смогут экономить на налоговых выплатах путем перевода сотрудников из одной компании в другую либо с помощью увольнения сотрудников на период отпуска, предостерег специалист.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на проект бюджета Минфина на 2023–2026 годы писал, что ведомство предложило дополнить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) тремя новыми льготами, которые позволят «повысить объективность и социальную справедливость». Первой поправкой станет освобождение от налога выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства и других компенсационных выплат при увольнении.

Второй — распространение права на социальный вычет на оплату медпомощи детям, которые признаны судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Третьей льготой станет уменьшение минимального срока владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую подарили, приватизировали или унаследовали. Сейчас в законе прописаны три года для жилья, подаренного близкими родственниками, и пять — в остальных случаях дарения.

Фатыхов указал, что предлагаемые новшества направлены на защиту граждан и социально незащищенных слоев населения.

Так, возможность использования социального налогового вычета на лечение недееспособных детей дополнительно поддержит такие семьи.

Говоря о налоге при сделках с недвижимостью, юрист отметил, что регионам предоставят право уменьшения минимального срока для освобождения от НДФЛ при сделках с приобретенной недвижимостью, чтобы поддержать рынок продаж.

«Владение недвижимым имуществом, в том числе квартирой, предполагает несение расходов — на ремонт, на содержание квартиры и иных расходов. В такой ситуации для компенсации расходов граждане могут либо сдавать имущество в аренду, либо продать его. С учетом имеющихся рисков при сдаче в аренду (воровство, пересдача квартиры в субаренду, ущерб в квартире) наиболее безопасным способом для граждан является реализация такой квартиры. Однако с учетом действующего законодательства они должны будут уплатить НДФЛ в полном размере, пока не истечет срок владения, что является существенным», — рассказал он.

Вводимая новая норма не является ретроспективной — не направлена на отношения, возникшие до ее введения, — поэтому фактически нововведения начнут действовать в регионах только по истечении нескольких лет после уменьшения сроков, указал юрист. Он добавил, что на практике при предоставлении подобных возможностей субъектам РФ, они, как правило, активно не вмешиваются в нормы действующего федерального законодательства.