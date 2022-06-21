Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин заявил об отстаивании российскими военными права на суверенное развитие РФ
Общество
Семьям пострадавших в результате удара по буровым платформам выплатят пособия
Общество
С территории Украины удалось вернуть 47 российских водителей
Экономика
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта
Мир
Москва выразила протест послу ЕС из-за ограничения транзита в Калининград
Авто
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Экономика
В Кремле назвали занятость в РФ приоритетной темой для правительства
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска

Эксперт допустила отказ от специалитета после выхода России из Болонской системы

Эксперт Павлова: Россия не будет отказываться от бакалавриата и магистратуры в ближайшее время
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время в России не будет отказа от бакалавриата и магистратуры, несмотря на выход из Болонской системы. При этом возможен отказ от специалитета. Об этом во вторник, 21 июня, рассказала 78.ru глава управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Татьяна Павлова.

От заката до просвета: в России отказываются от Болонской системы
Уходящая образовательная модель создала трудности на рынке труда

По ее мнению, в настоящее время темпы развития науки настолько высоки, что полученные за 5–6 лет знания могут становиться неактуальными.

«В настоящее время система бакалавриата и магистратуры достаточно удобная, и я бы сюда подключала дополнительное профессиональное образование», — заявила Павлова.

По ее словам, бакалавриат — это получение широкого академического образования. После этого следуют короткие профильные программы, которые легко подстроить под изменяющийся мир.

«У нас у всех организаций есть корпоративные университеты. Они как раз этим и занимаются — подстраивают специалистов под свои требования», — заключила она.

При этом в материале отмечается, что речь не идет о представителях профессий, которым недостаточно бакалавриата и магистратуры, в частности — о медиках.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. 15 июня заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко указал на невозможность в настоящий момент полностью отказаться от этих степеней.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022