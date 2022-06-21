Эксперт допустила отказ от специалитета после выхода России из Болонской системы

В ближайшее время в России не будет отказа от бакалавриата и магистратуры, несмотря на выход из Болонской системы. При этом возможен отказ от специалитета. Об этом во вторник, 21 июня, рассказала 78.ru глава управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Татьяна Павлова.

По ее мнению, в настоящее время темпы развития науки настолько высоки, что полученные за 5–6 лет знания могут становиться неактуальными.

«В настоящее время система бакалавриата и магистратуры достаточно удобная, и я бы сюда подключала дополнительное профессиональное образование», — заявила Павлова.

По ее словам, бакалавриат — это получение широкого академического образования. После этого следуют короткие профильные программы, которые легко подстроить под изменяющийся мир.

«У нас у всех организаций есть корпоративные университеты. Они как раз этим и занимаются — подстраивают специалистов под свои требования», — заключила она.

При этом в материале отмечается, что речь не идет о представителях профессий, которым недостаточно бакалавриата и магистратуры, в частности — о медиках.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. 15 июня заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко указал на невозможность в настоящий момент полностью отказаться от этих степеней.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.