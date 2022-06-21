Профессор объяснил заявление Котякова о напряженности на рынке труда

В России подходят к концу «каникулы», связанные со стабильным рынком труда. Такое заявление 21 июня сделал профессор Финансового университета при Правительстве РФ доктор экономических наук Александр Сафонов, комментируя «Известиям» информацию Минтруда РФ о постепенном росте напряжения на рынке.

«Каникулы», связанные со стабильным рынком труда, у нас заканчиваются. Увольнения, которые были запланированы в апреле-мае, начинают постепенно реализовываться в силу нашего законодательства: двухмесячное предупреждение подходит к концу», — пояснил эксперт.

По его оценке, приток безработных в ближайшее время ожидается в сфере услуг, а также логистики, связанной с поставками товаров и комплектующих из стран Европы.

«Кроме того, это сотрудники дилерских центров по продаже машин. Работники предприятий, связанных с поставкой зарубежных строительных материалов. Сотрудники сферы досуга, спорта и развлечений. Именно эти отрасли сейчас находятся под ударом», — добавил Сафонов.

Ранее в этот день о росте напряжения на российском рынке труда заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что санкционное давление, которое оказывается на Россию, влияет на ситуацию на рынке труда. По словам министра, с июня в РФ наблюдается определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.