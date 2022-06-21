Эксперт спрогнозировал реакцию России на блокаду Калининграда Литвой

Реакция России на решения Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область будет спокойной, но эта ситуация отразится на отношениях двух стран в несколько отложенном варианте. Такое мнение во вторник, 21 июня, выразил «Известиям» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Не думаю, что Россия из-за этих действий Литвы будет что-то предпринимать. Реакция будет спокойной. Это не значит, что России это безразлично. Просто в условиях <спецоперации по защите Донбасса> есть стремление не расширять конфликтное пространство», — отметил он.

В связи с этим, по словам Жарихина, с одной стороны, была достаточно жесткая реакция МИДа, а с другой, — прагматичное заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который реально представляет объемы поставок запрещенных товаров, возможности морского флота.

Глава субъекта уже сказал, что всё это будет перевезено на кораблях, то есть он не стал драматизировать ситуацию, указал эксперт.

«Конечно, РФ это запомнится. Но я думаю, что это отразится на отношениях России и Литвы в несколько отложенном варианте. <…> Сейчас это выглядит как стремление отвлечь внимание России от выполнения задач, связанных со спецоперацией», — заключил Жарихин.

Ранее в этот день стало известно, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России на фоне запрета транзита через Литву в Калининградскую область.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли: продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Отмечалось, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.