Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Доллар опустился ниже 55 рублей первый раз с 26 июня 2015 года. Это подтверждается данными торгов на Московской бирже во вторник, 21 июня.

По состоянию на 10:09 мск, курс доллара потерял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля. К 10:15 мск курс доллара замедлил темпы падения до 0,86%, торгуется на уровне 55,15 рубля.

20 июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что РФ сейчас старается вернуть рубль к оптимальным уровням, а это 70–80 рублей за доллар. По его прогнозам, это может случиться уже в ближайшее время, но помехой являются «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке РФ сказали об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией Банка России является таргетинг инфляции, но не курса, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Днем ранее глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников сделал предположение, что осенью в этом году на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями. Падение импорта, которое спровоцировано разрывом логистических цепочек, привело к значительному укреплению рубля, однако на протяжении нескольких месяцев новые поставки с азиатского рынка изменят ситуацию. До тех пор курс доллара колебаться не будет, добавил эксперт.