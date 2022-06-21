Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин заявил об отстаивании российскими военными права на суверенное развитие РФ
Общество
Семьям пострадавших в результате удара по буровым платформам выплатят пособия
Общество
С территории Украины удалось вернуть 47 российских водителей
Экономика
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта
Мир
Москва выразила протест послу ЕС из-за ограничения транзита в Калининград
Авто
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Экономика
В Кремле назвали занятость в РФ приоритетной темой для правительства
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска

Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доллар опустился ниже 55 рублей первый раз с 26 июня 2015 года. Это подтверждается данными торгов на Московской бирже во вторник, 21 июня.

Как закалялся рубль: что стало причиной нового раунда укрепления нацвалюты
Эксперты ожидают, что для повышения бюджетных доходов ЦБ может пойти на досрочное снятие ограничений

По состоянию на 10:09 мск, курс доллара потерял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля. К 10:15 мск курс доллара замедлил темпы падения до 0,86%, торгуется на уровне 55,15 рубля.

20 июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что РФ сейчас старается вернуть рубль к оптимальным уровням, а это 70–80 рублей за доллар. По его прогнозам, это может случиться уже в ближайшее время, но помехой являются «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке РФ сказали об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией Банка России является таргетинг инфляции, но не курса, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Днем ранее глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников сделал предположение, что осенью в этом году на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями. Падение импорта, которое спровоцировано разрывом логистических цепочек, привело к значительному укреплению рубля, однако на протяжении нескольких месяцев новые поставки с азиатского рынка изменят ситуацию. До тех пор курс доллара колебаться не будет, добавил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022