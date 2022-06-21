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Премьер Греции предрек Франции полный паралич власти

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Фото: REUTERS/Michel Spingler
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Франции грозит полный паралич власти, так как президенту Эммануэлю Макрону без большинства в парламенте будет трудно вести законодательную работу. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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«Посмотрите, что сегодня происходит во Франции. Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять свою законодательную работу без явного большинства в парламенте», — сказал он в интервью порталу Capital.

Мицотакис отметил, что считает Макрона сильным политиком в вопросах внешней политики, но в программе внутренних реформ он столкнулся с трудностями в поиске союзников.

19 июня во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание. По результатам голосования блоку «Вперед!» президента Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, такие результаты являются угрозой для всей республики.

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

20 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что вводимые против России санкции сильно сказались на настроениях граждан Франции — это отразилось на результатах голосования. По его мнению, из-за антироссийских санкций ухудшилась жизнь французов.

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