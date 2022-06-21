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Погиб воевавший за ВСУ испанец

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Гражданин Испании умер на Украине, где принимал участие в боевых действиях. Об этом сообщило 21 июня агентство Efe.

Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
В Минобороны РФ назвали страны, из которых приехали воевать иностранцы, и объявили, сколько их погибло

Как рассказали источники в МИД королевства, мужчине был 31 год. Информации об обстоятельствах его смерти нет.

Как уточняет ТАСС, источник в МИД Испании подтвердил смерть подданного королевства. Дипломаты находится в контакте с семьей мужчины, подчеркнул он.

20 июня газета Washington Post сообщила, что гражданин США Стивен Забельски погиб в боевых действиях на Украине. 52-летний американец погиб еще 15 мая, однако Госдеп подтвердил информацию только сейчас. Он стал вторым американцем, погибшим на Украине.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления.

17 июня Госдепартамент начал проверку подлинности фотографии, на которой запечатлены два американца, предположительно, попавшие в плен на Украине. Предположительно, на фото — 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюйн из штата Алабама, они находились с украинскими войсками к северу от Харькова, но около недели пропали без вести.

Тогда же представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. Ведомство отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника.

Всего в списках Минобороны числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. Первая тройка выглядит так: Польша (1831 приехало, 378 уничтожено), Канада (601–162) и США (530–214).

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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