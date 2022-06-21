Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЕС в РФ объяснил блокировку транзита Литвой в Калининград санкциями
Экономика
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска
Мир
Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Калининградской области
Мир
В Таджикистане откроют пять русских школ
Мир
Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР
Экономика
В Кемеровской области с 1 июля подорожает электроэнергия
Общество
Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня

Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за ветра

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие три дня в Ставропольском крае ожидается ухудшение погодных условий. В регионе ожидаются ливни и усиление ветра.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 25 м/с. Осадки с градом и грозами ожидаются вечером 21 июня, в также 22 и 23 июня. Об этом пишет NewsTracker.

По данным МЧС, такие погодные условия могут спровоцировать подтопления территорий, увеличение количества ДТП. Ветер угрожает повредить слабоукрепленные конструкции и деревья. Жителей Ставрополья просят быть внимательными и осторожными при нахождении на улице.

Ранее сообщалось, что сильный ветер нанес повреждения детскому саду, трем школам и жилым домам в Оренбургской области. В устранении последствий непогоды задействованы 18 единиц техники и 32 человека.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022