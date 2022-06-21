Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за ветра

В ближайшие три дня в Ставропольском крае ожидается ухудшение погодных условий. В регионе ожидаются ливни и усиление ветра.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 25 м/с. Осадки с градом и грозами ожидаются вечером 21 июня, в также 22 и 23 июня. Об этом пишет NewsTracker.

По данным МЧС, такие погодные условия могут спровоцировать подтопления территорий, увеличение количества ДТП. Ветер угрожает повредить слабоукрепленные конструкции и деревья. Жителей Ставрополья просят быть внимательными и осторожными при нахождении на улице.

Ранее сообщалось, что сильный ветер нанес повреждения детскому саду, трем школам и жилым домам в Оренбургской области. В устранении последствий непогоды задействованы 18 единиц техники и 32 человека.