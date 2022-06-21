В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией

Вильнюс не заинтересован в экскалации ситуации с Москвой. Об этом 21 июня заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Таким образом она прокомментировала запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы

По словам Шимоните, в санкционных регламентах есть исключения для гуманитарных товаров, также продолжает действовать трехсторонний договор с Россией и Евросоюзом о перевозке пассажиров.

«В регламентах есть определенные исключения, которые универсальны, например, для товаров, необходимых для гуманитарных целей — питание, лекарства и подобные. Никаких ограничений в отношении таких товаров быть не может, таких ограничений и нет», — сказала она журналистам.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции альянса.

Калининградский губернатор Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и РФ.

20 июня Министерство экономического развития Калининградской области обнародовало список товаров, запрещенных для транзита через Литву. В перечне 23 раздела на 66 страницах. Среди запрещенных к ввозу товаров: продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, технологические установки для сжижения природного газа, а также чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

В тот же день временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. В российском ведомстве потребовали незамедлительной отмены санкций и указали, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией России через Литву не восстановят, Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.

Новость дополняется