Первый за 2022 год случай туляремии зарегистрировали в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о первом в 2022 году случае туляремии. Регион считается неблагополучным по риску заражения данной инфекцией.

По данным специалистов, человек может заболеть несколькими способами. Инфекция передается при контакте с больными или павшими зайцами и грызунами. Также угрозу представляют укусы кровососущих насекомых, в том числе комаров и клещей. Об этом пишет ИА «Город55».

В каком районе был выявлен случай заболевания и каким путем в организм пациента попала инфекция, в Роспотребнадзоре не уточняют.

Омская область считается неблагополучным по туляремии регионом. Всплеск заболеваемости был зафиксирован в 2016–2018 годах. За тот период туляремию диагностировали у 62 человек в 19 районах. К симптомам заболевания относят резкое повышение температуры тела, озноб, потерю аппетита, боли в мышцах и спине. Инфекция также поражает лимфоузлы, на теле возникают язвы.