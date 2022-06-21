Глава Минтруда Котяков отметил рост напряженности на рынке труда в России

На рынке труда в России увеличивается напряженная обстановка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

Он обратил внимание на то, что вызванное санкциями давление сказывается на российском рынке труда.

Котяков сказал, что с 1 марта по 1 июня в этом году было зарегистрировано 660–680 тыс. безработных, а это несущественный показатель для России.

«При этом в последние периоды уже с июня мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — высказался министр во время своего выступления на комитете в Совете Федерации во вторник, 21 июня.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ситуация на рынке труда пока стабильна, но это «не должно обманывать». Если кризис спроса затянется, то предприятиям придется сокращать штат, обратил внимание Решетников. Он дополнил, что сейчас они «просто терпят убытки в ожидании перенастройки».

Ранее в этот день появилась информация о том, что в РФ на рынке труда растет конкуренция. Опираясь на исследование компании HeadHunter, можно сделать вывод, что в марте текущего года на одну размещенную вакансию в среднем приходилось 4,8 кандидата, а в июне показатель вырос уже до 5,3. Это говорит о сокращении числа вакансий за этот период на 10%, хотя количество резюме сократилось всего на 2%.

В частности, вакантных мест стало меньше на госслужбе и в некоммерческих организациях, а также в сферах управления персоналом и страхования.

4 мая Котяков заявил, что примерно 98 тыс. граждан России находятся в простое, около 110 тыс. — в формате неполной занятости. Он сказал, что ситуация на рынке труда вполне стабильна, дополнив, что на территории страны в общей сложности порядка 3,1 млн безработных, при этом перед гражданами открыто около 1,9 млн вакансий.

В тот же день российский лидер Владимир Путин отметил, что поддержка рынка труда в России является одним из главенствующих направлений деятельности правительства в текущих условиях.

19 марта председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также отметил, что с этого момента в 2022 году в службу занятости могут обращаться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.