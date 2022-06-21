Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЕС в РФ объяснил блокировку транзита Литвой в Калининград санкциями
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска
Мир
Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Калининградской области
Мир
В Таджикистане откроют пять русских школ
Мир
Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР
Мир
Вблизи Донецка уничтожены украинская «Точка-У» и беспилотник
Экономика
В Кемеровской области с 1 июля подорожает электроэнергия
Общество
Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня
Общество
Число прибывших в РФ беженцев из Донбасса и с Украины превысило 2 млн человек
Экономика
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году

Глава Минтруда Котяков отметил рост напряженности на рынке труда в России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На рынке труда в России увеличивается напряженная обстановка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

А судит кто: на что россияне чаще всего жалуются при поиске работы
И почему на трудоустройство теперь уходит в два раза больше времени, чем прежде

Он обратил внимание на то, что вызванное санкциями давление сказывается на российском рынке труда.

Котяков сказал, что с 1 марта по 1 июня в этом году было зарегистрировано 660–680 тыс. безработных, а это несущественный показатель для России.

«При этом в последние периоды уже с июня мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — высказался министр во время своего выступления на комитете в Совете Федерации во вторник, 21 июня.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ситуация на рынке труда пока стабильна, но это «не должно обманывать». Если кризис спроса затянется, то предприятиям придется сокращать штат, обратил внимание Решетников. Он дополнил, что сейчас они «просто терпят убытки в ожидании перенастройки».

Ранее в этот день появилась информация о том, что в РФ на рынке труда растет конкуренция. Опираясь на исследование компании HeadHunter, можно сделать вывод, что в марте текущего года на одну размещенную вакансию в среднем приходилось 4,8 кандидата, а в июне показатель вырос уже до 5,3. Это говорит о сокращении числа вакансий за этот период на 10%, хотя количество резюме сократилось всего на 2%.

В частности, вакантных мест стало меньше на госслужбе и в некоммерческих организациях, а также в сферах управления персоналом и страхования.

4 мая Котяков заявил, что примерно 98 тыс. граждан России находятся в простое, около 110 тыс. — в формате неполной занятости. Он сказал, что ситуация на рынке труда вполне стабильна, дополнив, что на территории страны в общей сложности порядка 3,1 млн безработных, при этом перед гражданами открыто около 1,9 млн вакансий.

В тот же день российский лидер Владимир Путин отметил, что поддержка рынка труда в России является одним из главенствующих направлений деятельности правительства в текущих условиях.

19 марта председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также отметил, что с этого момента в 2022 году в службу занятости могут обращаться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022