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Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Крыму

Синоптик Тишковец: в ближайшие дни погода в Крыму резко испортится
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В ближайшие дни погода в Крыму резко испортится, ожидаются похолодание и дожди. Об этом «Известиям» 21 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«То, что в Крыму похолодание, кратковременные дожди, это факт. После жары в ближайшие дни погода там действительно испортится. Столбики термометров опять начнут расти к субботе, и могут к выходным вновь достигнуть 30 градусов тепла», — отметил эксперт.

О резком изменении погоды в Крыму 20 июня также сообщил региональный Гидрометцентр. По данным синоптиков, уже в среду в регион придет похолодание и дожди.

«В среду территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который резко изменит характер погоды. До конца рабочей недели будут сохраняться грозовые дожди, в отдельных районах сильные, прохладный северо-западный ветер будет достигать штормовых значений 15-20м/с. Днем температура воздуха понизится до 20-25, ночью составит 14-19», — говорится в сообщении на сайте крымского Гидрометцентра.

1 июня Тишковец рассказал, что лето в России обещает быть теплым. При этом в Крыму и на Кавказе ожидается положительное отклонение температуры и некритическая засушливость.

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